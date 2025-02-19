مسلسلات رمضان 2025، mbc مصر تكشف شخصيات "إش إش" (صور)

مسلسلات رمضان 2025، كشفت قناة mbc مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن شخصيات أبطال مسلسل “إش إش” بطولة النجمة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

شخصيات مسلسل إش إش

وطرحت القناة بوسترات الأبطال رفقة اسم كل شخصية، ومنهم: مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي، إدوارد، وغيرهم.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

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