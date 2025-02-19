قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

رصدت إدارة نادي الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة مالية مغرية تبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب في حالة تحقيق الفوز على الأهلي يوم السبت القادم في المباراة المرتقبة بالدوري المصري.

تأتي هذه المكافأة كحافز إضافي للاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أقصى ما لديهم في هذه القمة المرتقبة، والتي تمثل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق بالدوري.

قرار إدارة الزمالك بتحديد مكافأة ضخمة يأتي في وقت حساس بالنسبة للفريق، خاصة بعد الأداء المخيب للآمال في المباراة الأخيرة ضد بتروجت، والتي انتهت بالتعادل 1-1، لذلك، فإن إدارة النادي تسعى إلى تحفيز اللاعبين على العودة بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الغريم التقليدي الأهلي، وهو ما يعزز من معنويات الفريق ويرفع من رغبة اللاعبين في الفوز.

تسعى الإدارة من خلال هذه المكافأة إلى خلق جو من الحوافز الإيجابية بين اللاعبين، مع التأكيد على أهمية هذه المباراة في مسار الفريق بالدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة المنافسة على قمة جدول الترتيب.

كما أن الفوز على الأهلي لا يمثل فقط مكافأة مالية كبيرة، بل سيعزز من حالة الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفريق والجماهير التي تتطلع إلى رؤية الزمالك في أفضل حالاته في هذه المباراة.

من المتوقع أن يكون لهذه المكافأة تأثير كبير على اللاعبين، حيث يتم تحفيزهم على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، بما يساعد على رفع معنوياتهم وتحقيق الانتصار في القمة.

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