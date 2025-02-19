تفاصيل الجلسات المكثفة من بيسيرو للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

بدأ البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين قبل القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي يوم السبت القادم، لتحفيزهم على ضرورة الفوز في هذه المباراة المصيرية، حيث يسعى بيسيرو إلى رفع الروح المعنوية للاعبي الزمالك بعد التعادل الأخير مع بتروجت، في أول مباراة له مع الفريق، الأمر الذي زاد من أهمية الفوز على الأهلي لتحسين الوضع النفسي والنتائج في الدوري.

بيسيرو حرص على عقد جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين، حيث قام بتوجيه النصائح الفنية والبدنية لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في مباراة القمة.

ومن أهم النقاط التي ركز عليها المدرب البرتغالي هو ضرورة استغلال نقاط ضعف الأهلي، مثل التغطية الدفاعية في بعض المواقف، مع التركيز على السرعة في الهجمات المرتدة التي يمكن أن تكون سلاح الزمالك الأمثل في مواجهة الأهلي، كما شدد بيسيرو على أهمية التمركز الجيد في الملعب، خاصة في الكرات الثابتة، والتي قد تشكل فرصة كبيرة لتحقيق الفوز.

كما قام بيسيرو بمراجعة أبرز نقاط القوة لدى الأهلي، مثل ضغطه العالي على حامل الكرة، ووجود لاعبين مميزين في الهجوم قادرين على تغيير مجريات المباراة في لحظات قليلة، وقد حث المدرب لاعبيه على ضرورة التعامل بحذر مع هذه النقاط، وعدم منح أي فرصة للاعبي الأهلي للتمتع بالمساحات التي قد تؤثر في نتيجة المباراة.

في ظل هذه الجلسات المكثفة، يسعى بيسيرو إلى خلق حالة من التركيز العالي بين اللاعبين، مع ضرورة إظهار الروح القتالية على أرض الملعب.

يُعد هذا اللقاء بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة المدرب على تحفيز لاعبيه وتحقيق الفوز في هذه القمة الساخنة.

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