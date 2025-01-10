الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"سيوف الآخرة" رواية جديدة لإبراهيم عيسى في معرض الكتاب 2025

رواية سيوف الآخرة،
رواية سيوف الآخرة، فيتو

صدر حديثا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، رواية "سيوف الآخرة" للكاتب إبراهيم عيسى، حيث من المقرر أن تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، والتي تنطلق يوم 23 يناير الجاري. 

رواية سيوف الآخرة

"سيوف الآخرة" هي الرواية التي تصل بك إلى المحطة الأخيرة في "رحلة الدم". 

ومن أجواء الرواية: يكمل إبراهيم عيسى هنا دائرة "القتلة الأوائل" منذ اللحظة التي قتل فيها أمير المؤمنين عثمان بن عفان حتى مقتل الإمام علي بن أبي طالب، العديد من الألغاز التي تكونت وتراكمت في كتب التاريخ تفكها هذه الرواية، وتكشفها من غموضها. 

والكثير من الثقوب السوداء التي هوت فيها الحقيقة تكشفها "سيوف الآخرة"، وتنقب عنها، حيث تزيح الأوهام والأكاذيب والتخيلات من عقل القارئ ليرى مفاجأة وصدمة ودهشة لقائه بالحقيقة كأنه يراها أو يعيشها.

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ابراهيم عيسى رواية سيوف الآخرة رواية سيوف الأخرة للكاتب إبراهيم عيسي الكاتب إبراهيم عيسى
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