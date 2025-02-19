الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

موقع إسرائيلي: مخاوف من انهيار تدريجي لوقف إطلاق النار في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسئولين أمنيين قولهم إن تفاصيل المراحل المقبلة من اتفاق غزة غير واضحة ومخاوف من انهيار تدريجي لوقف إطلاق النار.

مخاوف من إنهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 


وقال المسئولون الإسرائيليون: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  يستعد لسيناريوهات عدة وصادق على خطط دفاعية وهجومية في غزة لضمان الاستعداد الكامل للأيام المقبلة.


وأوضح الموقع الإسرائيلي أن حركة حماس أجرت تقييما معمقا للحرب وتعمل على إعادة بنيتها التحتية وتجنيد مقاتلين جدد.

حماس تعيد بنيتها التحتية 


وتعمل حماس على تعزيز استخدام العبوات والتكتيكات غير التقليدية استعدادا لأي عودة محتملة للقتال.
 

 

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وتشير التقديرات  إلى أن حماس ترسل أشخاصا لرصد نقاط ضعف جيش الاحتلال عند الحدود مع قطاع غزة.
وفي حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة القتال في غزة قد يستأنف الحوثيون هجماتهم ضد إسرائيل، وتم تكثيف جهود جمع المعلومات الاستخباراتية حول أهداف محتملة في اليمن.

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