انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر بجامعة جنوب الوادي الأحد المقبل

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر بكليات الجامعة في قنا، خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدور المجتمعي لجامعة جنوب الوادي

وأكد رئيس الجامعة أن الأسبوع البيئي يأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة جنوب الوادي، حيث يُسلط الضوء على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية في تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لدى الطلاب، بهدف زيادة وعيهم بكيفية التعامل مع المشكلات البيئية وإيجاد حلول علمية مستدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة التي تقام على مدار الأسبوع في مختلف كليات الجامعة، حيث تشمل ندوات توعوية حول القضايا البيئية، وحملات للتبرع بالدم، وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمصانع والمحميات الطبيعية لتعريف الطلاب بالواقع البيئي، كما يضم الأسبوع البيئي معارض إنتاجية وسوقًا خيريًا إلى جانب إقامة معسكرات لخدمة المجتمع، ومعارض فنية، ومسابقات طلابية في مختلف المجالات، فضلًا عن تنظيم ماراثون رياضي يشارك فيه طلاب الجامعة.

كما أعرب نائب رئيس الجامعة عن شكره للجهات الراعية والداعمة للأسبوع البيئي.

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