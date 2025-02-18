الثلاثاء 18 فبراير 2025
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تعليم قنا تنظم ورشة عمل لـ30 مدرسًا ضمن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

هاني عنتر وكيل وزارة
هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا


 أدار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالمديرية لـ٣٠ معلما ومعلمة بمختلف الإدارات التعليمية من المرشحين للالتحاق بالدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة، والتي يتم تدريب المعلمين خلالها على أساليب القيادة التربوية والأمن القومي.

المبادرة الرئاسية بقنا

أكد مدير تعليم قنا على التزام  سفراء قنا بالحكمة والهدوء والثقافة والمعرفة والمظهر اللائق  خلال المقابلات التي ستجريها وزارة التربية والتعليم مع المرشحين، منوهًا إلى نجاح الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية التي  تقلد منها ١١ مدير مدرسة مناصبهم عقب انتهاء الدورة التدريبية، وما زالوا يخضعون للتقييم والمتابعة والتدريب المستمر لتعزيز البرنامج التدريبي وتحقيق أفضل النتائج والمخرجات المتمثلة في الطالب المتميز.

تأهيل الكوادر والقيادات التعليمية

الجدير بالذكر أن مرشحي محافظة قنا تم إختيارهم من الإدارات التعليمية وفق الضوابط  التي حددتها وزارة التربية والتعليم  لترشيح عناصر تمتلك فكر وكفاءة وحزم والتزام مما يكسبهم المقدرة على إحداث حراك في أسس الإدارة المدرسية بالمدارس.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نحو إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات التعليمية الإعداد الجيد لتولي المسئولية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.

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