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رياضة

الزمالك ينتظم اليوم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انتظام الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة أن المعسكر المغلق سينطلق اليوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه الشكر  للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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