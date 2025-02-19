اختيار لجان التحكيم في المهرجانات المسرحية بالعدد الجديد من "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد "912" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات" نطالع تفاصيل عروض نوادي مسرح الطفل بقنا، ويكتب حسن عبد الهادي عن استضافة مسرح الشباب والرياضة للعرض المسرحي "ثرثرة فوق النيل"، وكذا تفاصيل عرض"منطقة الإنسان" المقرر عرضه غدا الأربعاء على خشبة الهوسابير.

وتكتب آلاء عاطف عن عرض "عايش إكلينيكيا" المقدم على مسرح الهناجر حتى 20 فبراير، وتستعرض همت مصطفى تفاصيل كل من الدورة 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وملتقى القاهرة للمسرح الجامعي في دورته السابعة.

وتكتب تغريد حسن عن لقاء فريق عرض "جدول الضرب" المشارك بمهرجان إبداع الجامعات في نسخته الـ 13، وتقدم روفيدة خليفة تقريرا عن مهرجان أيام الشارقة في نسخته الـ 34، فيما تنقل رنا رأفت وقائع مناقشة كتاب "المعهد العالي لفن التمثيل" للدكتور سيد علي إسماعيل، والذي طرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري صوفيا إسماعيل حوارا مع د. ياسمين فراج حول كتابها الجديد "المسرح الغنائي في مصر من البداية وحتى نهاية القرن العشرين" والصادر ضمن مطبوعات الهيئة العربية للمسرح، ونتابع أيضا تفاصيل روشتة المتخصصين الخاصة باختيار لجان التحكيم في المهرجانات المسرحية.

وفي قسم "نوافذ" يكتب عزيز ريان، من المغرب "الشخصية الانهزامية في مسرح إبراهيم الحسيني.. كتاب جديد من العراق عن كاتب من مصر"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "مساحات الوساطة.. استكشاف التهجين بين النص وعالم الجسم".

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