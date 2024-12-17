الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"فلسفة المسرح، مفاهيم وآراء" في العدد الجديد لـ مسرحنا

مجلة مسرحنا، فيتو
مجلة مسرحنا، فيتو

 صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "903" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.

 

موضوعات العدد الجديد من مسرحنا 

 في قسم "الأخبار والمتابعات" نقرأ تقريرا خبريا بشأن انطلاق عروض نوادي المسرح بالأقاليم الثقافية، وتنقل رانيا زينهم وقائع ندوة مسرحيتي "حكاوي السمسمية" و"بلد الغريب" للكاتب مجدي مرعي، وترصد رنا رأفت حصاد الدورة السادسة لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية، ونتابع تفاصيل حفل تكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد من قِبل المركز القومي للمسرح.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نستطلع رأي المسرحيين حول النسخة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتجري روفيدة خليفة حوارا مع الفنان القدير مفيد عاشور.

وفي قسم "رؤى" تكتب نور الهدى عبد المنعم "أوبرا العتبة" صفعة وصدمة للمثقفين، ويكتب محمد خالد "فرصة" للموت أم للحياة ؟

وفي قسم "نوافذ" يكتب هشام عبد الرؤوف، أهم ما جاء في المسرح الإنجليزي.. مسرحية "الليلة الافتتاحية" التي أغلقت أبوابها مبكرا، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "ملاحظات حول فلسفة المسرح" لـ لورا كول أوموليركا، رئيس قسم العلوم التربوية بأكاديمية المسرح بهولندا.

ونقرأ في ختام العدد، الجزء 76 من مقالات د. سيد علي إسماعيل، حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة، بعنوان "ياما كان في نفسي".

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