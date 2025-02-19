الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ ارتفع سعر طن الردة نحو 100 جنيه لليوم الثاني على التوالي، كما ارتفع سعر علف الصويا نحو 100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا،  سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12700 جنيه للطن،  ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن  أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 796.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14786.8 جنيه، بانخفاض 366 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18500 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 19600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 10600 جنيه، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13400 جنيه للطن سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاعلاف سعر الأعلاف سعر العلف أسعار العلف سعر الذرة اسعار الذرة سعر الصويا اسعار الصويا أسعار الردة سعر الردة سعر الجلوتين أسعار الكسب سعر الكسب سعر علف الصويا سعر الجلوتوفيد أسعار الجلوتوفيد أسعار علف الصويا أسعار الأعلاف اليوم سعر الحبوب أسعار الحبوب

مواد متعلقة

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، طن الردة يرتفع 100 جنيه

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، طن الصويا يرتفع 200 جنيه

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الناس كويسة والظروف وحشة، ساويرس يكشف سر تغير المصريين

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية