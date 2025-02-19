بنفيكا يتأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال على حساب موناكو

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة بنفيكا البرتغالي أمام ضيفه موناكو الفرنسي، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات إياب ملحق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم كريم أكتورك أوغلو لبنفيكا في الدقيقة 23، ثم تعادل تاكومي مينامينو لموناكو في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تقدم موناكو بهدف ثاني في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب بن صغير، ثم تعادل بنفيكا في الدقيقة 76 عن طريق بافيليدس، ثم عاود موناكو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 81 عن طريق جورج لينخينا، ثم تمكن بنفيكا من إدراك هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84 عن طريق أوركون كوكو.

أعلن المدير الفني لفريق دوري أبطال أوروبا، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي برونو لاجي، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره موناكو فرنسي، وجاء كالتالي:

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام موناكو

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: ألفارو فيرنانديز - نيكولاس أوتاميندي - أنطونيو سيلفا - توماس أراوخو.

خط الوسط: أوركون كوكو - ليوناردو مارتينيز - فردريك أورسينس.

خط الهجوم: أندرياس شجيلديروب - فانجيليس بافليديس - محمد كريم أكتوركوجلو.

بدلاء بنفيكا

وتواجد على مقاعد بدلاء بنفيكا لمباراة اليوم كل من: زكي أمدوني - آرثر كابرال - أندريا بيلوتي - صامويل سواريز - جيانلوكا بريستياني - صامويل داهل - نونو فيليكس - لياندرو سانتوس - أدريان بايرامي - جواو ريجو - ديوجو بريوستي - تياجو فريتاس.

موناكو الفرنسي، فيتو

تشكيل موناكو المتوقع أمام بنفيكا

حراسة المرمي: مايوفسكي

خط الدفاع: دياتا - كيرير - ساليسو- مويسة

خط الوسط: أكليوش - لامين كامارا - مينامينو - إلياس بن صغير

خط الهجوم: إيمبولو - ميكا بيريث



نتيجة مباراة الذهاب بين موناكو وبنفيكا

وكان نادي بنفيكا قد تغلب على موناكو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس الثاني، الأسبوع الماضي، في ذهاب دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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