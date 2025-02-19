الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

حبس سيدة بتهمة النصب الإلكتروني على المواطنين بالغربية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس سيدة  مسؤولة عن إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية  ؛ بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروض للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم.
 

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة مقيمة بمحافظة الغربية.

وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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