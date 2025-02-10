رسميا، لجنة الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية

وافقت لجنة الأحزاب السياسية، بجلستها المنعقدة اليوم، على تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

مؤسسو حزب الجبهة الوطنية

وقبلت اللجنة الإخطار المقدم من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية بتأسيس الحزب، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وفى صحيفتي الأخبار والجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.