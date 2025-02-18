أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شخص أسفل عقار بأرض اللواء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حل لغز العثور على جثة شخص ملقاة أسفل عقار بشارع الإمام علي بمنطقة أرض اللواء، وتبين أن الجثة لشخص يعانى من اضطراب نفسي وفارق الحياة أثر سقوطة من العقار السكني.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة شخص أسفل عقار سكنى بشارع الإمام علي بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره، مقيم منطقة أرض اللواء، به كدمات وكسور متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.