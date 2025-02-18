الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شخص أسفل عقار بأرض اللواء

جثة، فيتو
جثة، فيتو

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حل لغز العثور على جثة شخص ملقاة أسفل عقار بشارع الإمام علي بمنطقة أرض اللواء، وتبين أن الجثة لشخص يعانى من اضطراب نفسي وفارق الحياة أثر سقوطة من العقار السكني.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة شخص أسفل عقار سكنى بشارع الإمام علي بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره، مقيم منطقة أرض اللواء، به كدمات وكسور متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أرض اللواء قسم شرطة العجوزة العجوزة مباحث الجيزة

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