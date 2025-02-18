الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

قرار قضائي ضد عاطل طعن شقيقين بإمبابة في الجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل طعن شقيقين بسبب 500 جنيه، بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

إصابة شقيقين على يد عاطل فى إمبابة


البداية كانت بتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه إصابة شقيقين بإصابات خطيرة على يد عاطل بمنطقة إمبابة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين إصابة “زياد. أ”، (20 عامًا) بجرح نافذ بالرأس، وآخر يدعى “مهند. أ”، (23 عامًا) مصاب بطعنة نافذة بالظهر، على يد شاب يدعى “مؤمن. ح”، (25 عامًا).

 

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب تعدي المتهم على المجني عليهما بسبب اقتراضهما مبلغا ماليا قدره 500 جنيه، من المتهم وعدم قيامهما بسداده.

 

ووفق التحريات، حدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم بإصابة المجني عليهما بسلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، وألقي القبض عليه والسلاح المستخدم، وبمواجهته أمام المقدم محمد طارق، رئيس المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

 

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