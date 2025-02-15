الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في طعن عاطل لـ شقيقين بإمبابة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة شقيقين بإصابات خطيرة، على يد عاطل، بسبب 500 جنيه، بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

إصابة شقيقين على يد عاطل فى إمبابة


البداية كانت بتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه إصابة شقيقين بإصابات خطيرة على يد عاطل بمنطقة إمبابة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين إصابة “زياد. أ”، (20 عامًا) بجرح نافذ بالرأس، وآخر يدعى “مهند. أ”، (23 عامًا) مصاب بطعنة نافذة بالظهر، على يد شاب يدعى “مؤمن. ح”، (25 عامًا).

 

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب تعدي المتهم على المجني عليهما بسبب اقتراضهما مبلغا ماليا قدره 500 جنيه، من المتهم وعدم قيامهما بسداده.

 

ووفق التحريات، حدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم بإصابة المجني عليهما بسلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، وألقي القبض عليه والسلاح المستخدم، وبمواجهته أمام المقدم محمد طارق، رئيس المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة قطاع الشمال إمبابة

مواد متعلقة

تفاصيل معاينة جثة موظف الأوبرا المتوفى غرقًا في النيل بإمبابة

ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تهديد كويكب ضخم للأرض، وسبب الأجسام الغامضة بسماء الشرقية

زاهي حواس يدافع على تصريحه عن تشجيع حتشبسوت للنادي الأهلي

عضو مجلس الأهلي: الخطيب لن يغيب طويلا عن النادي لهذا السبب

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

التعليم تحسم الجدل بشأن مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

تحريات الأمن تكشف مفاجأة: سفاح المعمورة استأجر 18 شقة والجثة الثالثة لمهندس

منوعات

المزيد

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

بالأدلة، أيام يستحب فيها الصيام و6 أخرى يحرم فيها

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية