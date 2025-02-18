الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يوقع عقدا مع المتحدة لرعاية معسكر الفريق في المونديال

الأهلي
الأهلي

 وقعت شركة الأهلي لكرة القدم مع الشركة المتحدة للرياضة عقد شراكة جديد لرعاية معسكر الفريق الأول، الذي يُقام بمدينة ميامي الأمريكية في الفترة من 5-11 يونيو المقبل، وتتخلله مباراة يوم 8 من الشهر ذاته، وذلك بعد التنسيق الكامل مع المدير الرياضي والفني للفريق، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتبذل شركة الأهلي لكرة القدم، جهودًا كبيرة  لزيادة الموارد المالية لقطاعات الكرة، خاصة في الجانب التجاري، في ضوء الخطة الاستثمارية التي يسعى الأهلي لتنفيذها في اتجاهات عديدة، ليس فقط باستثمار شعار وشعبية الأهلي داخل مصر لكن، بالانطلاق نحو العالمية والمشاركة في المسابقات العديدة وكبرى البطولات.

و كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 

 الأهلي سيفتتح مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو المقبل في الثالثة فجرًا.

المباراة الثانية لبطل أفريقيا ستكون ضد بالميراس البرازيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 19 يونيو ثم بورتو يوم 23 يونيو في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

 ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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كأس العالم للأندية الأهلي مدينة ميامي الأمريكية

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