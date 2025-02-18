الثلاثاء 18 فبراير 2025
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وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية يلتقي أئمة الجمرك

الاسكندرية
الاسكندرية

 استهل الدكتور نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف اجتماعاته اليوم، بأئمة أوقاف الجمرك، وذلك في الاجتماع الشهري للأئمة بالإدارة، وذلك  بمسجد (الأرضي) وسط حفاوة بالغة من الأئمة، يأتى ذلك  برعاية كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

 

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جاء ذلك بحضور كل الشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك، والشيخ علي كمال بدير مسئول شئون المساجد بالمديريةو مفتشي الدعوة بالإدارة. 

 

وخلال الاجتماع وجه  الدكتور نجاح راجح الشكر الائمة على ما يبذلونه من جهد لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي وفق منهج الإسلام الوسطي والعمل على تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الأوقاف من خلال محاوره المتمثلة في بناء الإنسان والحضارة ومواجهة الفكر المتطرف والإلحاد 

 

كما وجههم إلى ضرورة استغلال كافة الوسائل المشروعة لنشر صحيح الدين وأخلاقه بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله عز وجل {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} وعلى الداعية أن يعلم أنه صاحب رسالة ينبغي له أن يكون على قدرها لأنه وريث النبوة فلابد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرى الناس فيه أخلاق النبوة فيكون قدوة بقوله وفعله.
 

كما حث وكيل الوزارة الأئمة على بذل مزيد من الجهد في نشر الأنشطة الدعوية والعمل على إبرازها. 
 

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الدكتور نجاح راجح وزارة الأوقاف أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الشيخ الأنصاري عمارة أوقاف الجمرك

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