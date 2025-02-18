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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"

مسلسل قلبي ومفتاحه،
مسلسل قلبي ومفتاحه، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “قلبي ومفتاحه” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين، البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

البوستر الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه 

وتصدر البوستر كل من النجم آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، والفنان دياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح. 

مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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