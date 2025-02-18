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الأنبا بيمن يتسلم رفات الكتيبة الطيبية

الأنبا بيمن يتسلم
الأنبا بيمن يتسلم رفات الكتيبة الطيبية، فيتو

أستلم الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ورئيس دير الملاك ببرية الأساس بنقادة، من سويسرا  رفات الكتيبة الطيبية اليوم الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٥ لوضعها بالمزار الخاص بهم بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بنقادة.

وأيضا استلام جزء الرفات الخاص بإيبارشية القدس للأقباط الأرثوذكس نيابة عن المطران الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمى.


قصة الفرقة الطيبة 

في عهد الإمبراطور دقلديانوس 284 – 305 ذاع صيت الكتيبة الطيبية التي كان على رأسها القائد موريس الشجاع التقي الذي كان من مدينة طيبة. 

أصدر الإمبراطور أوامره بترحيل فرقة القديس موريس إلى غرب أوربا لمساعدة الإمبراطور مكسيميانوس ولإخماد ثورة شعب الباجور بجنوب شرق فرنسا. وقد رافقت القديسة ڤيرينا والقديسة ريجولا والقديس ڤيكتور والقديس فيلكس هذه الحملة إلى غرب أوروبا.

واصطف جميع فصائل الكتيبة وكان عددهم ستة آلاف وستمائة وعلى رأسهم القائد موريس ومعه كبار الضباط المعاونين له وخلف الجميع وقفت القديسة ڤيرينا انتظارًا لتحرك الكتيبة لإخماد ثورة شعب الباجور.

وطلب الإمبراطور مكسيميانوس من الكتيبة تقديم البخور للآلهة الوثنية فرفض الجميع فأمر بقطع رؤوسهم جميعًا ونالوا إكليل الشهادة وعلى رأسهم القديس موريس. 

 

 

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