الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 8 مبان بدون ترخيص في دشنا بمساحة 6.5 أفدنة

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة أشرف أنور جهودها لإزالة التعديات والمباني بدون ترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مركز دشنا وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حقا للأجيال القادمة.

 

إزالة مباني بدون ترخيص بقنا

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أشرف أنور إنه تم تنفيذ 8 حالات إزالة مباني بدون ترخيص بالطوب الأبيض والأسمنت تبلغ مساحتها 6 أفدنة و12 قيراط بنجع قرين ضمن المرحلة الأولى بالموجة الـ25 لإزالة المباني بدون ترخيص ومخالفات البناء بمعاونة قسم الأشغالات برئاسة أنور زين مؤكدا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في وقت واحد وتنفيذها حتى سطح الأرض تطبيقا للقانون.

 

إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات

وشدد "أنور" على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على مايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا محافظ قنا مركز دشنا مدينة دشنا

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