الأوقاف: إيفاد 10 أئمة وقراء إلى أمريكا وكندا والنرويج وأستراليا لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إيفاد عدد من الأئمة والقراء إلى عدة دول حول العالم؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م، وذلك على النحو التالي:

الأوقاف: إيفاد عشرة أئمة وقراء إلى أمريكا وكندا والنرويج والنمسا وأستراليا

١. الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث – مسجد الهداية، ستامفورد، أمريكا.

٢. الشيخ عبد الله عمر عبد القادر البلتاجي – الجمعية الإسلامية، كيب كود، ماساتشوستس، أمريكا.

٣. الشيخ محمد وحيد محمود مرداش – المركز الإسلامي، ميلفيل، نيويورك، أمريكا.

٤. الشيخ إبراهيم جمال إبراهيم سليمان – مركز السلام الإسلامي، فرجينيا، أمريكا.

٥. الشيخ خالد إبراهيم محمد إبراهيم – مركز الهجرة، مونتريال، كندا.

٦. الشيخ أحمد إسماعيل السيد أحمد منصور – مسجد التوبة، أوسلو، النرويج.

٧. الشيخ محمد السيد إبراهيم نصار – مركز الفجر الثقافي التعليمي، النمسا.

٨. الشيخ السيد محمد صبحي حبلص – مسجد البيت الإسلامي الأسترالي، سيدني، أستراليا.

٩. الشيخ أحمد نور الدين محمد عبد الجليل – مسجد الرحمة، فيلوربان، فرنسا.

١٠. الشيخ محمد إسماعيل نور الدين عطية – مسجد تشيبينتس، سمولان، بلغاريا.

والوزارة ترجو لهم ولزملائهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الدعوية.

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