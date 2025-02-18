الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، ميرنا نور الدين مطلقة بأحداث فهد البطل

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان احمد العوضي تفاصيل مثيرة، حيث تظهر كناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين مطلقة خلال الحلقات الأولي من العمل، ويظهر زوجها وهو يطاردها ويطلب منها الرجوع له.


وبعد مرور بعض الحلقات تتعرف علي فهد ويبدأ في مساندتها أمام زوجها وتنشأ بينهما قصة حب.

وسيتم عرض المسلسل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهي كل من؛ قناة «cbc» و«dmc» و«ON» و«الحياة»، بالإضافة لعرضه على منصة «Watch it».

 

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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