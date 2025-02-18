شاهد، جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن في مباراة طلائع الجيش وزد

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة طلائع الجيش ونادي زد، التي تأتي ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري نايل 2024 – 2025.

منتخب مصر يستعد لـإثيوبيا وسيراليون

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

كاف يحدد مكان مباراة مصر وإثيوبيا

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، على إقامة مباراة مصر وأثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب.

ويأتي ذلك بسبب عدم امتلاك اثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات فيما تقام الجولة الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17-25 مارس المقبل.

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