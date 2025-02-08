ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا كبيرا بين زكاة الزروع والثمار وزكاة المال، لافتا إلى أن الشخص الذي يمتلك محصولًا مثل القصب ويخرج زكاة الزروع عن هذا المحصول، ليس مطالبًا بإخراج زكاة المال في الوقت الذي يبيع فيه المحصول.

أمين الفتوى: الزكاة على المال التي تُدفع بعد بيع المحصول ليست واجبة في نفس الوقت

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزكاة على المال التي تُدفع بعد بيع المحصول ليست واجبة في نفس الوقت، بل إن الزكاة على المال تتطلب مرور حول كامل على المال الذي أصبح نقدًا، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، موضحا أنه إذا احتفظ الشخص بالمال الناتج عن بيع المحصول، وتحقق النصاب عليه ومر عليه حول كامل، هنا يجب عليه إخراج زكاة المال.

أمين الفتوى: الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول

وأشار إلى أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويمكن إخراج الزكاة بسهولة بعملية حسابية بسيطة، حيث يتم إخراج 2.5% من المبلغ الكلي، وفي حال كان المال موضوعًا في شهادات أو أي استثمار آخر، يقوم صاحب المال بحساب القيمة الإجمالية للمال ويخرج الزكاة عن هذا المبلغ.

وأكد الدكتور علي فخر، أن الزكاة هي عبادة مالية تهدف إلى تطهير المال ومساعدة المحتاجين، مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم المسلم بها لضمان بركة المال والحصول على الأجر والثواب.

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