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تعليم قنا يستقبل اللجنة الوزارية المشكلة من الإدارة المركزية للتعليم الفني

مدرسة،فيتو
مدرسة،فيتو

استقبل هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اللجنة الوزارية المشكلة من الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والفني لمتابعة مدارس التعليم الفني بالمديرية، والمشكلة من المهندس أحمد يوسف متابعة التعليم الفني بالوزارة والمهندس على العادلي بإدارة التخطيط والمهندس أحمد سيد موجه عام مركزي الكهرباء والمهندس عكاشة محمد موجه أول الكهرباء والمهندس طلعت حسين موجه عام الكهرباء بالأقصر في حضور الدكتور نجم أحمد علي مدير عام التعليم الفني بقنا والمهندس محمد نور بالتعليم الصناعي.

 

دعم التعليم الفني في المدارس
أشاد مدير تعليم قنا باستراتيجية الوزارة نحو دعم التعليم الفني وسبل تطويره بالتعاون مع وزارة العمل وإمداد الطلاب  بالخبرات التدريبية المتاحة بمراكز التدريب المهني وكذلك اتقانهم التعامل مع. الآلات والمعدات الحديثة المتوفرة بتلك المراكز.
وأضاف أن قبول طلاب الصفوف الأولى بمدرستي قفط الصناعيتين (بنين وبنات) من العام الدراسي المقبل سيتوافق مع ورش التدريب المتوفرة بمركز التدريب المهني بكلاحين قفط لضمان التشغيل الكلي للورش وحصول جميع الطلاب على الخبرات المنشودة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ومحمد جبران وزير العمل.

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محمد جبران وزير العمل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

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