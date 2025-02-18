قاتل شقيقته يسلم نفسه للشرطة في قنا

سلم المتهم بقتل شقيقته نفسه، للشرطة في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد أن تخلص منها ضربًا بحجر وإلقاء جثتها داخل ترعة في قرية الشاورية.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة السيدة المتغيبة داخل ترعة وبها شبهة جنائية، لوجود بعض الجروح في رأسها داخل قرية الشاورية التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها يُدعى أ، يبلغ من العمر 20 عامًا، من منطقة الساحل، قتلها ضربًا بالحجر على رأسها بسبب خلافات بينهما، وألقى جثتها داخل ترعة المرة في قرية الشاورية مركز نجع حمادي.

وبعد ساعات من ارتكابه الواقعة سلم نفسه لقوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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