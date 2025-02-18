الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

منظمة اليونسيف تكرم مدير تعليم قنا والتطوير التكنولوجي

قنا،فيتو
قنا،فيتو

كرمت منظمة اليونسيف مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ممثلة في هاني عنتر الصابر مدير المديرية وأشرف سعد مختار مدير مركز التطوير التكنولوجي ونجلاء صلاح الدين منسق برامج اليونسيف بمديرية التربية والتعليم عرفانا وتقديرًا لنشاط التطوير التكنولوجي بالمديرية في تفعيل حملة التوعية بالمواطنة الرقمية لحماية الطلاب من مخاطر الإنترنت التي نفذت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبحسب توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا


175 متسابقا بالمدينة التعليمية

أثنى مدير تعليم قنا على مشاركة متميزة لـ 10 طلاب في فاعليات المسابقة التي شارك بها 175 متسابق بالمدينة التعليمية بأكتوبر خلال المدة من 14 إلى 16 فبراير 2025 على هامش حملة التوعية، منوهًا أن هؤلاء تم ترشيحهم من بين 600 طالب خضعوا للتدريبات  والتوعية بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بمحافظة قنا. 


وأضاف الصابر أن برامج التوعية ضد مخاطر الإنترنت ممتدة ومستمرة قبل وبعد  المسابقة نظرًا لأن الأجيال الناشئة في حاجة ماسة إلى استثمار الوقت وتوخي الحذر من الحروب الإلكترونية التي تستهدف جمع المعلومات والسيطرة على العقول وقيادتها وتوجيهها.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مديرية التربية والتعليم بقنا

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