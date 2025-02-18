نائب محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع محطة مياه الشرب بالرحمانية قبلي

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، محطة مياه الشرب قرية الرحمانية قبلي للوقوف على آخر الاستعدادات لدخولها الخدمة، تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي في 3 مارس المقبل، وذلك لخدمة أهالي قرى شرق النيل، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

رافقه خلال الجولة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و محمد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية للصرف الصحي، وتاج جلال عمر، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من المهندسين المختصين والمسئولين التنفيذيين.

نائب محافظ قنا

من جانبه، أوضح نائب محافظ قنا، أن محطة مياه الشرب بالرحمانية قبلي تعد من المشروعات الحيوية التابعة لشركة مياه الشرب، حيث ستخدم قرى الرحمانية قبلي، القناوية، القصر، الصياد، بطاقة إجمالية 17 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 170 مليون جنيه، على مساحة 10 أفدنة.

وأضاف "عمر" بأن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين خدمات المياه وتوصيلها إلى جميع القرى والمدن.

أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي

وعلى هامش جولته، تفقد نائب المحافظ أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي بقرية بركة بمركز نجع حمادي، للوقوف على معدلات التنفيذ، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون جنيه.

وفي ختام جولته، وجه نائب المحافظ الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال النهائية بمحطة مياه الرحمانية، لافتتاحها ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

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