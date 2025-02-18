الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجة مئوية  بدءا من يوم الجمعة.

 

كما تنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 -2 - 2025 بوادي النطرون

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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