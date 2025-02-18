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رياضة

الهلال بالقوة الضاربة أمام الوصل في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام على  ملعب «زعبيل» معقل الفريق الإماراتي.

تشكيل الهلال ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 

موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة


من المرتقب أن تنطلق مباراة الهلال والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، اليوم  الثلاثاء، الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل الإماراتي في أبطال آسيا


يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والوصل الإماراتي مباشر في أبطال آسيا موسم 2024-25، من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالأخص قناة beIN Sports AFC 1 HD.

بالإضافة إلى إنه بالإمكان مشاهدة مباراة الهلال السعودي مباشر عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.

مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

الجدير بالذكر أنه سبق وتفوق الهلال على مضيفه الريان القطري بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثم اكتسح الزعيم نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة بالجولة الثانية، بينما تغلب الأزرق السعودي على العين الإماراتي بخماسية مقابل 4 أهداف بالجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة فاز رفقاء سالم الدوسري على استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة.

ثم فرض نادي الهلال السعودي التعادل على منافسه السد القطري بهدف لكل فريق، فيما انتصر الزعيم على الغرافة بثلاثية نظيفة.

في الجولة الماضية، اكتسح الهلال السعودي ضيفه برسبوليس الإيراني برباعية مقابل هدف.

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