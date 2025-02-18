الأوقاف ترصد 110 آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية، أعرف الشروط

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المسابقة البحثية لعام ٢٠٢٥م، مستهدفة السادة الأئمة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والوعاظ والواعظات والمعلمين والمعلمات وغيرهم على مستوى الجمهورية.

وحددت الوزارة أربعة محاور رئيسة للتنافس البحثي، تشمل مواجهة التطرف الديني، واللا ديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة.

خصصت وزارة الأوقاف المحور الأول لمواجهة التطرف الديني، متضمنًا دراسة أسبابه وسبل مواجهته، إضافة إلى الرد على شبهات المتطرفين.

مواجهة التطرف اللا ديني

وركز المحور الثاني على مواجهة التطرف اللاديني، متناولًا قضايا الانحلال الأخلاقي، وأسباب الإلحاد، والرد على شبهات الملحدين، إضافة إلى معالجة ظاهرة الشذوذ الجنسي وأثرها على المجتمع.

واهتم المحور الثالث ببناء الإنسان، متناولًا أسس بناء الشخصية الوطنية من منظور ديني، إضافة إلى دراسة المنهج النبوي في صناعة الشباب.

وخصص المحور الرابع لصناعة الحضارة، عبر استعراض إسهامات علماء المسلمين، وأثر التراث المصري في بناء الحضارة، وآليات النهوض بالحضارة المصرية والإسلامية في ضوء المستجدات.

واشترطت الوزارة ألا يكون البحث منشورًا سابقًا، وأن يعتمد على قواعد البحث العلمي، موثقًا من مصادره، وألا يقل عن ١٢ ألف كلمة ولا يزيد عن ١٨ ألف كلمة.

كما أكدت الوزارة ضرورة تقديم البحث مطبوعًا ورقميًا بصيغتي Word وPDF، مع الالتزام بتسليمه إلى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بحد أقصى ٣١ من مارس ٢٠٢٥م.

وزارة الأوقاف ترصد ١١٠ آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية لعام ٢٠٢٥م



ورصدت وزارة الأوقاف جوائز مالية تصل إلى ١١٠ آلاف جنيه، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على ٢٠ ألف جنيه، والثاني على ١٥ ألف جنيه، والثالث على ١٠ آلاف جنيه، فيما خُصصت ١٢ جائزة قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه.

ويشترط حصول الفائزين على نسب محددة في البحث والمناقشة، كما ستقوم الوزارة بنشر البحوث الفائزة بالصورة المناسبة.

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