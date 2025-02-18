عبد اللطيف: المدارس المصرية اليابانية نموذج ناجح في التعليم بمصر

استقبلت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، اليوم، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وتبادل الخبرات التعليمية بين مصر واليابان.

تعزيز العلاقات المصرية اليابانية في قطاع التعليم

وحضر الاجتماع محمد أبو بكر، سفير مصر باليابان، وعدد من المسؤولين المصريين، منهم نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى أعضاء السفارة المصرية في اليابان.

وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير التربية والتعليم المصري بالدعم الياباني لمنظومة التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الشراكة المصرية اليابانية ساهمت في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا في التعليم بمصر، كما استعرض الوزير نظام التعليم المصري بمختلف مراحله، مشيرًا إلى جهود الوزارة المستمرة لتطوير العملية التعليمية.

التوسع في التعاون في التعليم الفني ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص مصر على توسيع آفاق التعاون مع اليابان في مجالات التعليم الفني، ودعم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتدريب المعلمين وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبها، أشادت حاكمة طوكيو بالتطور الذي يشهده التعليم المصري، مؤكدة أن نموذج المدارس المصرية اليابانية يعكس عمق الشراكة التعليمية بين البلدين، مؤكدة أن اليابان تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب المعلمين وتأهيلهم على أعلى مستوى، لضمان جودة العملية التعليمية

وناقش الجانبان سبل الاستفادة المتبادلة في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبراء المصريين واليابانيين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في التعليم، كما تم التباحث حول برامج تدريب المعلمين والاستثمار في تطوير العنصر البشري، بما يعكس التزام مصر واليابان بتطوير التعليم كجزء أساسي من التنمية.

مستقبل التعاون المصري الياباني في التعليم

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الفعّال لمناقشة المشروعات التعليمية المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومحافظة طوكيو، لتحقيق نهضة تعليمية تسهم في رؤية مصر 2030.

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