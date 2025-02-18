وزير التعليم: زيادة برامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان

التقى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأعضاء المجلس التعليمي لمحافظة طوكيو، بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، وذلك لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين وتبادل الخبرات التعليمية في مجال التعليم قبل الجامعي.

تعزيز التعاون المصري الياباني في التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم على العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، مشيدًا بالمشاريع المشتركة الناجحة، مثل المتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا تعليميًا ناجحًا في مصر، كما أعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون ليشمل تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وتدريب المعلمين وفق أحدث أساليب التعليم.

برامج تبادل الطلاب والتدريب المهني

وناقش الاجتماع سبل زيادة برامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان لتعزيز الفهم الثقافي والتعليمي بين الطلاب، إلى جانب التعاون في برامج التنمية المهنية وتحسين جودة المعلمين، خاصة في مجال التعليم الفني وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة.

نظام الترقي وتدريب المعلمين في اليابان

وقدم أعضاء المجلس التعليمي لطوكيو عرضًا تفصيليًا حول نظام الترقي وتدريب المعلمين في اليابان، بدءًا من وظيفة المعلم حتى المدير، بالإضافة إلى التدريبات السنوية الإلزامية والتخصصية، كما تم مناقشة فكرة التوأمة بين وزارة التربية والتعليم المصرية وإدارة التعليم بمحافظة طوكيو لتبادل الخبرات وتحقيق أقصى استفادة من النماذج التعليمية الناجحة.

مستقبل الشراكة التعليمية بين مصر واليابان

وعبر أعضاء المجلس التعليمي لطوكيو عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم في كلا البلدين.

و تأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة التربية والتعليم المصرية بتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى المعلمين والطلاب، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.