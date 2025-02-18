الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شاب في قنا بعدة طلقات نارية

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه بطلقات نارية، على يد آخر كان يعمل معه بسبب خلافات مالية بينهما في قرية العيايشا، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية العيايشا التابعة لدائرة المركز. 

وتبين بعد الفحص مقتل ع، في الثلاثينيات من العمر بطلقات نارية على يد آخر شريكه في العمل يُدعى م، بسبب خلافات مالية بينهما وفر هاربًا في قرية العيايشا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قوص قرية العيايشا محافظة قنا

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