مصرع شاب في قنا بعدة طلقات نارية

لقي شاب مصرعه بطلقات نارية، على يد آخر كان يعمل معه بسبب خلافات مالية بينهما في قرية العيايشا، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية العيايشا التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص مقتل ع، في الثلاثينيات من العمر بطلقات نارية على يد آخر شريكه في العمل يُدعى م، بسبب خلافات مالية بينهما وفر هاربًا في قرية العيايشا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.