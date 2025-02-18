الإسكان: إجراء قرعة أراضي ووحدات «مسكن» بأسيوط الجديدة وبدر والعاشر من رمضان

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم أمس إجراء فعاليات القرعة العلنية لوحدات دار مصر ووحدات الإسكان المتميز والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من 27/ 10/ 2024: 26/ 12/ 2024، والأراضي المتوسطة والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من يوم 7 /11/ 2024: 6/ 1/ 2025، ضمن برنامج "مسكن" بمدن العاشر من رمضان وأسيوط الجديدة وبدر، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

ولفت الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه بالنسبة لوحدات دار مصر بالعاشر من رمضان، تم طرح 11 وحدة تقدم لحجزها 14 مواطنا من ذوي الهمم و512 مواطنًا من باقي العملاء.

وقال: في مدينة بدر تم طرح 1500 وحدة إسكان متميز تقدم لحجزها 128 مواطنا من ذوي الهمم و8047 من باقي العملاء، وفي مدينة أسيوط الجديدة تم إجراء القرعة على 31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة تقدم لها 92 من ذوي الهمم و3640 من باقي العملاء.

وأضاف "الشوربجي"، أنه يتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، اليوم 18/2/2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، غدا 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، بعد غد 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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