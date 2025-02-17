محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وتذليل أية معوقات.

وذلك بحضور دكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع التي تشملهم المرحلة الأولى، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح نبيل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشريف أبو سحلي منسق وحدة " حياة كريمة " وأعضاء الوحدة، وممثلي شركات الغاز والإتصالات والكهرباء، ودار الهندسة.

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ناقش الاجتماع المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها وبدأت بالفعل فى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها مشروعات الوحدات الصحية، ومكاتب البريد، ومجمعات الخدمات، ونقاط الشرطة، ومراكز الشباب، ومراكز تنمية الأسرة والطفل، والمشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم تشغيلها، وكذلك المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها، ونسب التنفيذ وأبرز المعوقات وسبل تذليلها، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل المعوقات والانتهاء من كافة المشروعات المدرجة بخطة المرحلة الأولى.

وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين ومنها " مشروع إنشاء كوبري المشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والكوبري العلوي بالمراغة، ومحطة الصرف الصحي بـ " سيتي"، وموقف رصف الطرق بمدينة المنشاة، ووجه المحافظ بوضع برامج زمنية محددة للانتهاء من تلك المشروعات، والمتابعة المستمرة لها وتكثيف العمالة للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، والتأكيد على أولوية تنفيذ المشروعات المتوقفة منذ فترة طويلة لتيسير الحياة على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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