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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: لا وقت محدد للقاء ترامب وبوتين

وزير الخارجية الامريكي،فيتو
وزير الخارجية الامريكي،فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء،عقب انتهاء قمة الرياض: إنه حتي الآن لا وقت محددا للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن هدف الولايات المتحدة هو نهاية عادلة ودائمة للحرب في أوكرانيا.

كما أشار إلي أن  الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة مع الحلفاء لحل النزاع في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن وموسكو ستسميان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

الخارجية الأمريكية: واشنطن وموسكو ستسميان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى لإنهاء النزاع في أوكرانيا

وأوضحت الخارجية الأمريكية عن المحادثات مع روسيا في السعودية، أن “مكالمة هاتفية واحدة تليها اجتماع واحد لا تكفي لإرساء السلام الدائم ويجب أن نتخذ إجراءات، واليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام”.

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يمكنه إقناع أوكرانيا وروسيا بالموافقة على وقف الحرب.

كما أشارت إلى تعهد الأطراف المشاركة في اجتماعات الرياض بالبقاء منخرطين لضمان تقدم العملية في الوقت المناسب وبطريقة منتجة.

إرساء الأساس للتعاون المستقبلي بالمسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل 

وأوضحت انهم اتفقوا مع روسيا على إرساء الأساس للتعاون المستقبلي بالمسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية.

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