أسعار ومواصفات سيارات رينو 2025
سيارات رينو، كثرت البحث خلال الساعات الماضية على مؤشر البحث جوجل عن أسعار ومواصفات سيارات رينو موديلات 2025، بعد طرحها بالسوق المحلي، بالتزامن مع العام الجديد، من أجل اقتناء السيارات بأسعار ملائمة للفئات الشعبية.
أسعار مواصفات سيارات رينو موديلات 2025
ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات رينو موديل 2025، خلال شهر فبراير لعام 2025 الجاري، وشملت سيارات رينو أوسترال وموديلات اخرى ترصدها في التقرير التالي:-
أسعار ومواصفات سيارات رينو داستر موديل 2025
يصل سعر أول فئة 1.190.000
يصل سعر ثاني فئة 1.240.000
يصل سعر ثالث فئة 1.290.000 جنيه
سيارات رينو أوسترال
يصل سعر أول فئة 1,559,000 جنيه
يصل سعر ثاني فئة 1,770,000 جنيه
يصل سعر ثالث فئة 1,880,000 جنيه
يصل سعر رابع فئة 1,990,000 جنيه
أسعار سيارات رينو ميجان
يصل سعر أول فئة نحو 1,199,000 جنيه
يصل سعر ثاني فئة ديناميك 1,400,000 جنيه
يصل سعر الفئة الثالثة 1,500,000 جنيه
يصل سعر الفئة الرابعة ديناميك نحو 1,510,000 جنيه
يصل سعر الفئة الخامسة 1,520,000 جنيه
أسعار سيارات رينو تاليانت
يصل سعر الفئة الاولى نحو 799 ألف جنيه
يصل سعر الفئة الثانية 899 ألف جنيه
أسعار سيارات رينو إكسبريس
يصل سعر الفئة الأولى نحو 970 ألف جنيه.
أسعار سيارات رينو ماستر فان
يصل سعرها نحو مليون 750 ألف جنيه.
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