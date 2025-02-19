الأربعاء 19 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات رينو 2025

سيارات
سيارات

سيارات رينو، كثرت البحث خلال الساعات الماضية على مؤشر البحث جوجل عن أسعار ومواصفات سيارات رينو موديلات 2025، بعد طرحها بالسوق المحلي، بالتزامن مع العام الجديد، من أجل اقتناء السيارات بأسعار ملائمة للفئات الشعبية.

أسعار مواصفات سيارات رينو موديلات 2025 

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات رينو موديل 2025، خلال شهر فبراير لعام  2025 الجاري، وشملت سيارات رينو أوسترال وموديلات اخرى ترصدها في التقرير التالي:-

أسعار ومواصفات سيارات رينو داستر موديل 2025

يصل سعر أول فئة 1.190.000 

يصل سعر ثاني فئة 1.240.000 

يصل سعر ثالث فئة 1.290.000 جنيه 

 

 سيارات رينو أوسترال 

يصل سعر أول فئة 1,559,000 جنيه 

يصل سعر ثاني فئة 1,770,000 جنيه 

يصل سعر ثالث فئة 1,880,000 جنيه 

يصل سعر رابع فئة 1,990,000 جنيه 

 أسعار سيارات رينو ميجان

يصل سعر أول فئة نحو 1,199,000 جنيه 

يصل سعر ثاني  فئة  ديناميك  1,400,000 جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة  1,500,000 جنيه

يصل سعر الفئة الرابعة ديناميك نحو 1,510,000 جنيه

يصل سعر الفئة الخامسة   1,520,000 جنيه

أسعار سيارات رينو تاليانت 

 

يصل سعر الفئة الاولى نحو 799 ألف جنيه 

يصل سعر الفئة الثانية 899 ألف جنيه

أسعار سيارات رينو إكسبريس

 

 يصل سعر الفئة الأولى نحو  970 ألف جنيه.

أسعار سيارات رينو ماستر فان 

يصل سعرها نحو مليون 750 ألف جنيه.

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