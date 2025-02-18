مران الزمالك، تدريبات تأهيلية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة بتروجت

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري، خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية سواء بالركض حول الملعب، بجانب فقرة أخرى بالكرة لمدة ٢٥ دقيقة تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة خططية تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب والأفكار الخططية الخاصة.

وخاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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