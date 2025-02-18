الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير العدل يستقبل سفير ساحل العاج بالقاهرة

وزير العدل خلال اللقاء
وزير العدل خلال اللقاء
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استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم،  ألبير جي دولي سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة والوفد المرافق له وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية المتميزة بين الدولتين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.


ومن جانبه عبر السفير ألبرت جي دول عن سعادته باللقاء، مشيدًا بتميز العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين مبديًا تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكدًا علي استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.

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المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزير العدل العاصمة الإدارية الجديدة

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