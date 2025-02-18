شلبي وفتوح يؤديان تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة أو بدونها تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.

وفي سياق متصل خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وتابع الدكتور محمد أسامة البرنامج التأهيلي للثنائي وأطمأن على حالتهما.



ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.