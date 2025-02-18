الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة زد وطلائع الجيش بالدوري

فريق زد
فريق زد

الدوري المصري، أعلن كل من عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش ومجدي عبد العاطي مدرب زد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل. 

 

تشكيل طلائع الجيش 

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - كريم طارق.

تشكيل فريق  زد

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - إسلام إسماعيل عبد الله.

الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - محمد سوانيه.

الهجوم: مصطفى سعد - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - ديلسون كاموني.

ويلتقي طلائع الجيش في مباراة قوية أمام فريق  زد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش وزد 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين زد وطلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء  على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويأمل طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيونى، في الفوز خاصة بعد التعادل سلبيًا فى الجولتين الماضيتين أمام الجونة ومودرن سبورت.

في المقابل لا يختلف فريق زد كثيرا حيث يعاني من تراجع في المستوى  وهو ما ظهر في فشله  بتحقيق أى فوز فى الجولات الخمس الماضية حيث خسر الفريق مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات.

 

ترتيب الفريقين بالدوري المصري 

 ويحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

ويُدير المباراة تحكيمًا، محمد عباس قابيل، يُعاونه أحمد الفار وعلاء عبد الباسط، والحكم الرابع أسامة إسماعيل، حكم الفيديو عبد العزيز السيد، ويُعاونه محمد عزازي.

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