2.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر خلال يناير الماضي بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه تم تمويل 213 مشروعًا متناهي الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي 2 مليون و675 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف "العماري" أن المشروعات الممولة وفرت 160 فرصة عمل للشباب، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي، لما له من دور أساسي في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

دعم الاقتصاد المحلي بقنا

وأشار "العماري" الى أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في تقديم الدعم الفني والتمويلي للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير قروض ميسرة وبرامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز مهارات رواد الأعمال وتحقيق استدامة المشروعات، مؤكدًا أن الجهاز يسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب ورواد الأعمال، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المحلي، وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

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