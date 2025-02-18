نجوم الاتحاد السكندري يشيعون جثمان عادل البابلي لمثواه الأخير (فيديو وصور)

شيعت جماهير نادى الاتحاد السكندرى اليوم الثلاثاء، جثمان الكابتن عادل البابلى لاعب الاتحاد السكندري السابق والمنتخب الوطني والمهاجم البارز في مصر منذ أواخر الستينات وحتى بداية الثمانينات إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمنطقة بابور المياه، وذلك عن عمر يناهز ٧٥ عاما بعد صراع مع المرض.

وحرصت جماهير نادي الاتحاد السكندري على الحضور أمام بوابات المقابر وتقديم واجب العزاء لأسرة الكابتن الراحل، وسط ترديد الدعوات له وقراءة القرآن في المشهد الأخير قبل وداعه.

بينما حرص الكابتن محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة على التقدم فى الصفوف الأولى لتقديم واجب العزاء وبحضور نجوم النادي السابقين وجماهير النادي ورموز المجتمع السكندري وسط حالة من الحزن والأسى سيطرت على الجميع والعائلة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي أصدر بيانا نعى فيه مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي؛ الكابتن عادل البابلي نجم نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي ولاعب منتخب مصر السابق وأحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية.

ولد عادل البابلي في 18 نوفمبر عام 1950 في محافظة الإسكندرية، وبدأ رحلته الرياضية بالنادي المصري بمنطقة الحضرة، وانتقل منه إلى نادي شباب مصر، قبل الانضمام لنادي الاتحاد السكندري، وعمره 18 عاما، ثم انضم إلى منتخب مصر.

وحقق "البابلي" مع نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس مصر مرتين عامي 1973/1976، وانضم إلى منتخب مصر عام 1968، وفاز معه بكأس فلسطين عام 1972، واعتزل كرة القدم عام 1984، ورحل عن عالمنا اليوم في 17 فبراير 2025.

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