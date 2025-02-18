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حوادث

بدء نظر استئناف 3 مقاولين متهمين بقتل مواطن في حدائق القبة على حكم إعدامهم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدأت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة نظر الاستئناف المقدم من 3 مقاولين متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل آخرين خلال محاولة هدم مسكنهم من أجل بناء برج سكني في منطقة حدائق القبة، على حكم اعدامهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا المجني عليهم قاطني أحد العقارات بمنطقة منشية الصدر، بقصد ترويعهم والحاق الأذي بهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر ومحاولة سلب مالهم بغرض اقصائهم وانتزاعهم من محل سكنهم لهدمه وبناء برج سكني حال كونهم أكثر من شخص وحاملين السلاح أبيض.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قتلوا المجني عليه ع.ي عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، فأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ومعدة آلية عبارة عن لودر، وتوجهوا إلى مسكنه الذي اعتصم به، والذين يريدون هدمه لبناء برج سكني مكانه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بهدم العقار على رؤوس قاطنيه وهم نيام مستخدمين اللودر، وما أن ظفروا بالمجني عليه الأول حتى انهالوا عليه بسلاح أبيض واللودر الذي كان يقوده المتهم الأول، وخلال محاولته النجاة بحياته صدمه المتهم باللودر فأحدث إصابته التي أودت بحياته، فيما تمكن باقي قاطني العقار من الفرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بأعمال هدم العقار بشارع رفعت بمنطقة منشية الصدر، بمنطقة حدائق القبة بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض "عصا خشبية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.

كما قاد المتهم الأول مركبة آلية بدون رخصة قيادة وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

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محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة منطقة حدائق القبة منطقة منشية الصدر

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