محافظ الجيزة يسلم منح زواج لـ 66 فتاة يتيمة بقيمة 3.3 مليون جنيه (صور)

سلم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، منحًا مالية بقيمة 3.3 مليون جنيه لـ 66 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، بواقع 50 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك ضمن المرحلة السادسة من مبادرة "فرحة"، التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة المهندس لتأمينات الحياة، في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة والمؤسسة.

دعم اجتماعي للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ الجيزة أن هذه المنح تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت في ديوان عام المحافظة، وجه المحافظ التهنئة للعرائس، مشيدًا بدور مؤسسة صناع الخير في تعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم غير القادرين عبر العديد من المبادرات التنموية.

معايير اختيار المستفيدات وأهمية العمل الأهلي

وأوضح المحافظ أن الفتيات المستفيدات تم اختيارهن من خلال قواعد بيانات أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع المديريات المعنية والجمعيات المانحة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس نجاح الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.

كما وجه المحافظ رسالة إلى الفتيات المقبلات على الزواج، داعيًا إياهن إلى أن يكن أمهات مثاليات يساهمن في بناء جيل واعٍ ومتعلم، مؤكدًا أهمية تنظيم الأسرة للحفاظ على الصحة الإنجابية وتحقيق حياة كريمة.

جهود "صناع الخير" في دعم غير القادرين

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عن امتنانه لدعم محافظة الجيزة لجهود المؤسسة، مؤكدًا أن المرحلة السادسة من مبادرة "فرحة" تأتي استكمالًا لمسيرة المؤسسة في إتمام زواج 2000 فتاة يتيمة على مستوى الجمهورية.

وأضاف زمزم أن التعاون بين "صناع الخير" ومحافظة الجيزة يشمل العديد من المبادرات الخدمية، مثل تنظيم قوافل "عنيك في عنينا" لعلاج أمراض العيون، وإطلاق قوافل طبية موسعة بالواحات البحرية استفاد منها أكثر من 3,000 مواطن، بالإضافة إلى إنشاء "مركز استدامة" لتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك في البدرشين، لتدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية.

وعبرت الفتيات المستفيدات عن سعادتهن بهذا الدعم الكبير من الدولة، موجهات الشكر لمحافظ الجيزة ومؤسسة صناع الخير، مؤكدات أن هذه المنح ساهمت في تخفيف الأعباء المالية عن أسرهن وتحسين ظروفهن المعيشية.

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