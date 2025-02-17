الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظات

أمن قنا يواصل جهوده لكشف غموض إصابة سيدة بطلق ناري

طلق ناري
طلق ناري

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض واقعة أصابة ربة منزل بطلق ناري، في ظروف غامضة بمركز نجع حمادي شمال  محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي،  بإصابة ربة منزل بطلق ناري في عزبة آدم بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن إصابة وحيدة.ش.ا، 35 عاما، بطلق ناري، وتم نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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