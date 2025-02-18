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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد بكرواتيا

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وزارة الاقتصاد بكرواتيا
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 شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بجمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد بجمهورية كرواتيا، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة.

ووقع مُذكرة التفاهم كل من: اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوميسلاف بوسنياك، سفير جمهورية كرواتيا لدى جمهورية مصر العربية.

 

وقال رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تأتي لدعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات الثنائية وتحسين البيئة الاستثمارية، وكذا تقديم الدعم فيما يتعلق بالخدمات المتنوعة المقدمة للمستثمرين، مُؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم تعكس إرادة البلدين في إقامة علاقات اقتصادية قوية ومستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون البناء.

وعلى هامش التوقيع، أوضح اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على تنمية العلاقات الاستثمارية مع جمهورية كرواتيا، وتعزيز التعاون المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، مُوضحًا أنه، على مدار الفترة الماضية تم التواصل مع الجانب الكرواتي بهدف تحقيق هذه المستهدفات، وأسفر هذا التواصل عن توافق الهيئة ووزارة الاقتصاد الكرواتية على إتمام توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاقتصاد الكرواتية.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المذكرة تضمنت التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاستثمارية، مُشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال في البلدين؛ لعقد اجتماعات ثنائية وإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة للبلدين.

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